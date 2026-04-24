Kuvendi mban dy seanca, njëra nga to me 10 pika të rendit të ditës e njëra në kujtim të Eliot Engel

Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë dy seanca, ku e para nis në orën 10:00, kurse e dyta në 11:00. Seanca e parë do të mbahet në shenjë nderimi për kongresmenin amerikan, Eliot Engel. Engel vdiq më 10 prill në moshën 79 vjeçare. Ndërkaq, në të dytën do të bëhet shqyrtimi i disa projektligjeve.…

Lajme

24/04/2026 08:31

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
  2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
  3. Pyetjet parlamentare,
  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 10/L-034 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 2. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2020,
  5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 1O/L-O35 për Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2019, pjesa e dytë, objektivi 1,
  6. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
  7. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
  8. Zgjedhja e anëtarëve ne Komisionin e Pavarur të Mediave,
  9. Shqyrtimi i Propozim-rezolutës për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, në përputhje me standardet evropiane,
  10. Propozimi i Grupit parlamentar “Multietnik” për zëvendësimin e deputetëve në komisione parlamentare.

