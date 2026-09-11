Kuvendi komunal i Prishtinës thërret seancë të jashtëzakonshme

Kuvendi komunal i Prishtinës ka thirrur për sot seancë të jashtëzakonshme. Seanca pritet të fillojë në ora 10:00. Ndërsa, në rend dite janë 22 pika. Ky është rendi i ditës:

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11/09/2026 08:57

Kuvendi komunal i Prishtinës ka thirrur për sot seancë të jashtëzakonshme.

Seanca pritet të fillojë në ora 10:00.

Ndërsa, në rend dite janë 22 pika.

Ky është rendi i ditës:

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