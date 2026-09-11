Kuvendi komunal i Prishtinës thërret seancë të jashtëzakonshme Kuvendi komunal i Prishtinës ka thirrur për sot seancë të jashtëzakonshme. Seanca pritet të fillojë në ora 10:00. Ndërsa, në rend dite janë 22 pika. Ky është rendi i ditës: Lajme 11/09/2026 08:57 Kuvendi komunal i Prishtinës ka thirrur për sot seancë të jashtëzakonshme. Seanca pritet të fillojë në ora 10:00. Ndërsa, në rend dite janë 22 pika. Ky është rendi i ditës: Artikuj të ngjashëm September 11, 2026 Rexhaj: Brenda PDK-së ka element problematik që s’lejojnë bashkëpunimin me VV-në... September 11, 2026 Kurti i ikë pyetjes se a do të marr pjesë në... September 11, 2026 Haziri: LDK-ja nuk tërhiqet nga Shala, deklarata e LS u përdor... September 11, 2026 Kurti në përvjetorin e 11 Shtatorit: Kosova qëndron përkrah ShBA-ve, kujtimi... September 11, 2026 Nga Al-Kaida te “ujqit e vetmuar” dhe IA: Si ndryshoi terrorizmi... September 10, 2026 Grabiti 9 banesa në Austri, shqiptari dënohet me 6 vite burg Lajme të fundit Rexhaj: Brenda PDK-së ka element problematik që s’lejojnë... Kurti i ikë pyetjes se a do të... Haziri: LDK-ja nuk tërhiqet nga Shala, deklarata e... Kurti në përvjetorin e 11 Shtatorit: Kosova qëndron...