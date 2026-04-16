Kuvendi i Shqipërisë mban një minutë heshtje për ish-kongresmenin amerikan Eliot Engel

Senaca plenare e ditës se sotme nisi me një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të ish-kongresmenit amerikan Eliott Engel. “Eliot Engel ishte mik i madh i shqiptarëve dhe mbështetës i fortë i çështjes sonë kombëtare. I paharruar qoftë kujtimi i tij”, tha kryeparlamentari, Niko Peleshi./TCh/

16/04/2026 11:06

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Vdekja e punëtorit në Shtime, kompania: Lajm i rëndë, do qëndrojmë...

April 16, 2026

Ushtrime të FSK-së në zonën e Bukovikut, apel për kujdes nga qytetarët

April 16, 2026

Policia e Kosovës zhvillon aksion në veri – zbulohet arsenal armësh,...

April 16, 2026

Keqtrajtimi i pesë vjeçarit në Lipjan, Prokuroria: Kemi autorizuar Policinë për...

April 16, 2026

Çfarë e pret NATO-n?

April 16, 2026

Nëntë të vrarë në të shtënat e dyta në një shkollë...

