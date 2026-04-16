Kuvendi i Shqipërisë mban një minutë heshtje për ish-kongresmenin amerikan Eliot Engel
Senaca plenare e ditës se sotme nisi me një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të ish-kongresmenit amerikan Eliott Engel. “Eliot Engel ishte mik i madh i shqiptarëve dhe mbështetës i fortë i çështjes sonë kombëtare. I paharruar qoftë kujtimi i tij”, tha kryeparlamentari, Niko Peleshi./TCh/
