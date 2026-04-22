Kuvendi i Kosovës mban sot maratonë mbledhjesh të komisioneve parlamentare
Gjatë ditës së sotme, në Kuvendin e Kosovës do të zhvillohet një agjendë e ngjeshur e komisioneve parlamentare, ku nëntë prej tyre do të mblidhen për të trajtuar çështje të ndryshme me rëndësi për vendin.
Aktivitetet pritet të nisin nga ora 09:30 dhe të vazhdojnë deri në orët e mbrëmjes, duke përfshirë tema që lidhen me sektorë kyç si shëndetësia, siguria, ekonomia, arsimi dhe legjislacioni, transmeton lajmi.net.
Në mesin e çështjeve që do të shqyrtohen, Komisioni për Shëndetësi do të merret me raportin përfundimtar të projektligjit për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Ndërkohë, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë pritet të zhvillojë një takim me ambasadorin e Austrisë në Kosovë, Georg Schnetzer.
Fusha e sigurisë do të jetë gjithashtu në fokus, pasi Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes do të diskutojë projektligje që lidhen me shtetësinë dhe materialet plasëse. Në të njëjtën kohë, Komisioni për Kulturë, Turizëm dhe Sport do të trajtojë iniciativa ligjore që përfshijnë organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030, si dhe çështje të trashëgimisë kulturore.
Një zhvillim tjetër i rëndësishëm do të jetë dëgjimi publik në Komisionin për Legjislacion, ku do të diskutohet projektligji për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme.
Gjatë ditës, komisionet për Mjedis dhe Arsim do të shqyrtojnë nisma që lidhen me menaxhimin e ujërave, banimin social dhe organizimin e provimit të maturës shtetërore. Po ashtu, Komisioni për Ekonomi do të analizojë masa të përkohshme për stabilizimin e tregut të produkteve bazë.
Në orët e mbrëmjes, nga ora 20:00, Komisioni për Buxhet do të vazhdojë punën me shqyrtimin e një sërë projektligjesh nga këndvështrimi financiar, duke përfshirë ligje që prekin fusha si ujërat, banimi social, shtetësia, shërbimet e pagesave dhe sigurimi shëndetësor.
Këto mbledhje pritet të kenë ndikim në avancimin e proceseve ligjore dhe në adresimin e çështjeve me interes për qytetarët dhe zhvillimin e përgjithshëm të vendit./lajmi.net/