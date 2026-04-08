Kushtetuesja merr vendimin për Ilir Metën
Lajme
Gjykata Kushtetuese ka shpallur vendimin për çështjen e ish-presidentit shqiptar, Ilir Meta, i cili ka kërkuar shfuqizimin e vendimit të 3 gjykatave të tjera për masën e sigurisë arrest në burg.
Kushtetuesja ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit, raporton Top Channel.
Meta ka ngritur si pretendim edhe mënyrën si u ekzekutua masa e sigurimit, por sipas Kushtetueses ish-presidenti këtë argument e ka parashtruar edhe në gjykatat e tjera, dhe sipas gjykatës ai ka bërë kallëzim për kryerjen e veprimeve arbitrare në prokurorinë e Tiranës dhe çështja është nën hetime.