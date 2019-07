Diona Fona është një emër shumë i dashur për publikun kosovar, prandaj edhe jeta e saj private zgjon kureshtje tek ta, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një dhuratë që ka pranuar sot nga një person i pa identifikuar.

Një buqet lule me shkrimin: “Unë gjithmonë do pëlqej postimet e tua”. duket se i kanë lënë përshtypje artistes pasi vendosi te ndaj me ndjekësit e saj ktë dhuratë. /Lajmi.net/