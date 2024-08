Kusari-Lila: Shanset për rrëzimin e Qeverisë kanë humbur, do t’i marrim sërish 50% të votave

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosjes, Mimoza Kusari-Lila, ka deklaruar se si përfaqësuese e partisë Alternativa ka propozuar datën 9 dhe 16 shkurt për zgjedhjet e rregullta në takimin e partive politike me presidenten Osmani.

Në një intervistë për Ekonomia Online, Kusari-Lila ka theksuar se datat e propozuara nga ajo janë të favorshme për qytetarët, për shkak se janë më larg festave të fund vitit.

“Unë në takim me presidenten e vendit kam përfaqësuar partinë e kryetares që jam, Partinë Alternativa dhe kam dhënë dy data, datën 9 shkurt dhe 16 shkurt si datat më të mira të mundshme, jo vetëm sa i përket partisë politike por edhe mbarëvajtjes së procesit parazgjedhor dhe pas zgjedhor. Besoj se 26 janari ndërlidhet me afatet e festave të fund vitit. Rrjedhimisht kuptohet se 30 ditë është fushata, që do të thotë se fillon dy ditë përpara në natën e Krishtlindjeve dhe nuk është fare e përshtatshme. Natyrisht kjo do të përbëjë ngarkesë për të gjithë këtu dhe të gjithë qytetarët e Kosovës që janë në festime, shto këtu faktin që mund të kemi edhe mungesë të bashkisë ndërkombëtare, shumica e të cilëve do të jenë jashtë vendit për ata që veçse janë në Kosovë e gjithashtu edhe të tjerët që vijnë nga delegacionet prej Parlamentit Evropian apo organizatave të tjera që bëjnë përcjelljen e zgjedhjeve”, ka thënë Kusari-Lila.

Kusari-Lila ka theksuar se presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të ketë një analizë serioze sa i përket caktimit të datës për zgjedhjet e rregullta. Sipas saj, ajo ka kohë të mjaftueshme për përcaktimin e datës së zgjedhjeve dhe vazhdimin e konsultimeve të mëtutjeshme.

“Datat më të mira të mundshme do të ishin ato të cilat hyjnë prej pjesës së javës së dytë të shkurtit, dhe mendoj që do të ketë një reflektim dhe një analizë serioze edhe nga ana e presidentes. Sa i përket Lëvizjes Vetëvendosjes, ata do të bëjnë të qartë qëndrimin e tyre në raport me datën e zgjedhjeve, por jam më se e bindur se njëjtë nuk pajtohen me 26 janarin. Është tërë muaji i konsultimeve. Presidentja në të njëjtën ditë që është mbajtur takimi ka deklaruar se mund të ketë edhe konsultime të tjera, ose individuale ose konsultime në grup. Prandaj besoj që ka hapësirë të mjaftueshme në aspektin e afatit kohor për përcaktimin e datës së zgjedhjeve që të vazhdohet me konsultime të mëtutjeshme”, shtoi ajo.

Ajo ka theksuar se shanset për rrëzimin e Qeverisë dhe zgjedhje të parakohshme kanë humbur dhe se Kuvendi duhet të fokusohet në punën e sesionit vjeshtor.

“Besoj që tashmë çdo ditë dhe çdo javë tutje humben shanset që të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Në aspektin e afateve i vetmi afat që mund të konsiderohet për zgjedhje të parakohshme përmbajtësisht është shpërndarja e Kuvendit, për të cilën nuk ka pasur vullnet asnjëherë. Në të gjitha rrethanat tjera sa i përket afateve apo mënyrave të tjera qoftë me dorëheqje që kërkon një parti opozitare apo me rrëzimin e Qeverisë që kërkon partia tjetër opozitare, prapë do të kishte procedura të tjera të cilat në realitet do të dërgonin datën e zgjedhjeve aty se ku është aktualisht data e zgjedhjeve e rregullta. Duhet të fokusohemi të gjithë në punën që ka mbetur në pjesën e dytë të vitit, si Kuvend në sesionin vjeshtor ndërsa natyrisht edhe ekzekutivi me projektet e veta kapitale në fund edhe punë të tjera të ekzekutivit. Njëkohësisht të përgatitemi që zgjedhjet do të ndodhin në muajin e dytë, parimisht po e them, të vitit të ardhshëm”, theksoi ajo.

“Opozita nuk ka qenë e unifikuar fare, këto zgjedhje kanë mundur që të organizoheshin në dakordim me tri partitë e opozitës. PDK-ja ka ardhur me kërkesën për darkordim të zgjedhjeve, AAK-ja ka kërkuar rrëzimin e Qeverisë, po ashtu edhe LDK-ja. Ne jemi të gatshëm që të diskutojmë nëse ka konsensus dhe dakordim të tri partive. Kjo qeveri përmbyll mandatin katër vjeçar dhe tashmë është një realitet i ri politik”.

E pyetur nga EO se kë e sheh si fitues të zgjedhjeve të ardhshme, ajo me besim të plotë ka thënë se rezultatet do të jenë të njëjta sikurse në vitin 2021.“Besoj që sondazhet dhe disponimi tregon se në të njëjta shifra do të jetë edhe në këtë mandat Lëvizja Vetëvendosje, në bazë të të gjitha vlerësimeve apo matjeve që janë bërë në Kosovë pa diasporën, shto këtu faktin dhe pjesëmarrja e diasporës. Mendoj që Lëvizja Vetëvendosje do të jetë në statistikat e njëjta të vitit 2021, në nivelin e 50 përqindëshit apo më shumë”, ka thënë ajo.