Kusari-Lila: Kosova dhe Italia po forcojnë bashkëpunimin ekonomik dhe agro-industrial

Për herë të parë në Prishtinë është organizuar Forumi i Agrobizneseve Kosovë – Itali, një ngjarje që synon forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe krijimin e partneriteteve të reja ndërmjet bizneseve dhe institucioneve të dy vendeve. Në forum morën pjesë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila,…

Lajme

19/05/2026 15:26

Për herë të parë në Prishtinë është organizuar Forumi i Agrobizneseve Kosovë – Itali, një ngjarje që synon forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe krijimin e partneriteteve të reja ndërmjet bizneseve dhe institucioneve të dy vendeve.

Në forum morën pjesë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja, ambasadorja e Republikës së Kosovës në Itali, Nita Shala, ambasadori i Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini, si dhe përfaqësues institucionalë, biznesorë dhe ekspertë të sektorit agro-ushqimor nga Kosova dhe Italia.

Gjatë forumit u theksua rëndësia e marrëdhënieve të mira bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe potenciali për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik në sektorin e agro-industrisë dhe përpunimit ushqimor.

Ministrja nw detyrw, Mimoza Kusari-Lila vlerësoi se ky forum përfaqëson një platformë të rëndësishme bashkëpunimi dhe një dëshmi të miqësisë tradicionale ndërmjet dy vendeve, duke theksuar se prania e bizneseve italiane nga rajone të ndryshme të Italisë është sinjal i qartë i interesit për investime dhe partneritete afatgjata me Kosovën.

Në kuadër të diskutimeve u potencua se Italia vazhdon të mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm tregtarë të Kosovës dhe një ndër investitorët kryesorë evropianë në rajon. Vetëm gjatë vitit 2025, eksportet e Kosovës drejt Italisë kanë arritur vlerën prej 29 milionë eurosh, ndërsa importet nga Italia kanë tejkaluar 369 milionë euro.

Përfaqësuesit institucionalë dhe bizneset pjesëmarrëse diskutuan mundësitë për krijimin e zinxhirëve të qëndrueshëm të prodhimit, zhvillimin e industrisë agro-përpunuese, rritjen e investimeve dhe avancimin e inovacionit në të dy vendet.

Po ashtu, u theksua se bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Italisë nuk kufizohet vetëm në tregti, por shtrihet edhe në kulturë, gastronomi dhe komunikim njerëzor, duke e bërë partneritetin ndërmjet dy vendeve më të afërt dhe më të qëndrueshëm.

Kusari-Lila falënderoi të gjithë partnerët institucionalë, bizneset dhe pjesëmarrësit nga Kosova dhe Italia për kontributin e tyre në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ndërtimin e urave të reja ndërmjet dy vendeve.

Artikuj të ngjashëm

May 19, 2026

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

May 19, 2026

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i shërben përçarjes që...

May 19, 2026

Gjendet pa shenja jete një 56 vjeçar në Skenderaj

May 19, 2026

Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi tentuan destabilizimin e Kosovës dhe komprometimin e...

May 19, 2026

Decathlon TANI online

May 19, 2026

Tronditet Spanja: 25-vjeçari dyshohet se vrau prindërit dhe plagosi katër persona...

Lajme të fundit

Pesë serbë ndalohen në Graçanicë, dyshohen për cenim të lirë të votës

Tahiri reagon pas kërcënimit ndaj Haradinajt: Po i...

Gjendet pa shenja jete një 56 vjeçar në Skenderaj

Gjukanoviq: Qarqe nga Beogradi tentuan destabilizimin e Kosovës...