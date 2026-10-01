Kurti tha dje se Bekim Sejdiu mbetet kandidat për President, Haxhiu e përsërit: E kemi emrin, megjithatë duhen votat

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, u ka bërë thirrje partive politike që të heqin dorë nga përpjekjet për ta çuar vendin në zgjedhje. Pas konferencës, Haxhiu tha se në rrethanat aktuale, partitë duhet të vazhdojnë diskutimet për zgjedhjen e presidentit të vendit. “U uroj të gjitha partive politike të heqin dorë…

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01/10/2026 20:02

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, u ka bërë thirrje partive politike që të heqin dorë nga përpjekjet për ta çuar vendin në zgjedhje.

Pas konferencës, Haxhiu tha se në rrethanat aktuale, partitë duhet të vazhdojnë diskutimet për zgjedhjen e presidentit të vendit.

“U uroj të gjitha partive politike të heqin dorë nga përpjekjet e tyre për ta çuar vendin në zgjedhje. As për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për vetë Republikën e Kosovës, por as në rrethanat në të cilat jemi, sidomos pas 16-17 shtatorit, nuk do të duhej as t’i shkonte në mendje dikujt që të bënin veprime të cilat çojnë drejt zgjedhjeve” u shpreh Haxhiu.

Ajo tha se takimet mes partive politike duhet të vazhdojnë, ndërsa theksoi se Kuvendi ka pak ditë në dispozicion deri më 5 tetorë për të gjetur një emër për president.

“Pres që siç e ka përmendur edhe kryeministri Kurti sot, të vazhdojnë. Është shumë e rëndësishme që Kuvendi i Kosovës, gjatë këtyre pak ditëve që i kemi në dispozicion deri me 6 tetor, që ta ketë një emër për president. Tash më ka një emer, megjithatë duhen votat në Kuvendin e Republikës së Kosovës, prandaj unë pres që partitë politike të vazhdojnë diskutimet dhe që në mënyrë që të jetë që ta zgjedhim presidentin” deklaroi Haxhiu.

 

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