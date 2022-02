Kurti takohet me kryetarin e CDU-së, tregon se çfarë u disktua

Në ditën e fundit të konferencë së Sigurisë së Mynihut, Kurti takoi Merz të cilin edhe e ka uruar për detyrën e tij të re.

“Ne patëm një diskutim të mirë për integrimin në Bashkimin Evropian të Kosovës dhe për Ballkanin Perëndimor”,shkroi Kurti./Lajmi.net/

During my last day at #MSC2022 I met with @_FriedrichMerz and congratulated him on his new role as chairman of the @CDU. We had a good discussion on EU integration for Kosova and the Western Balkans. pic.twitter.com/uke03WWAl8

