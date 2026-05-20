Kurti pret në takim zv/ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, diskutohet edhe për themelimin e xhandarmërisë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka prit sot në takim Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, ambasadorin Kevin Hamilton, në vizitën e tij të parë në vendin tonë.
Sipas njoftimit për media thuhet se gjatë takimit biseduan për thellimin e bashkëpunimit me NATO-n. Kryeministri në detyrë Kurti foli për zhvillimet në vend, përfshirë ato në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes, si dhe për prodhimin e municionit në Kosovë.
o ashtu, biseduan për marrëdhëniet e mira me NATO-n, sigurinë në rajon dhe në Kosovë, si dhe zhvillimet politike aktuale.
U diskutua gjithashtu për themelimin e Xhandarmërisë së Kosovës, ku në pyetjen e Hamilton, kryeministri në detyrë Kurti shpjegoi konceptin dhe theksoi nevojën e kësaj strukture në forcimin e sigurisë dhe koordinimit me KFOR-in dhe NATO-n në këtë drejtim.