Kurti pret në takim zv/ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, diskutohet edhe për themelimin e xhandarmërisë

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka prit sot në takim Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, ambasadorin Kevin Hamilton, në vizitën e tij të parë në vendin tonë. Sipas njoftimit për media thuhet se gjatë takimit biseduan për thellimin e bashkëpunimit me NATO-n. Kryeministri në detyrë Kurti foli për zhvillimet në vend, përfshirë ato…

Lajme

20/05/2026 13:19

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka prit sot në takim Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm për Partneritete në NATO, ambasadorin Kevin Hamilton, në vizitën e tij të parë në vendin tonë.

Sipas njoftimit për media thuhet se gjatë takimit biseduan për thellimin e bashkëpunimit me NATO-n. Kryeministri në detyrë Kurti foli për zhvillimet në vend, përfshirë ato në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes, si dhe për prodhimin e municionit në Kosovë.

 o ashtu, biseduan për marrëdhëniet e mira me NATO-n, sigurinë në rajon dhe në Kosovë, si dhe zhvillimet politike aktuale.

U diskutua gjithashtu për themelimin e Xhandarmërisë së Kosovës, ku në pyetjen e Hamilton, kryeministri në detyrë Kurti shpjegoi konceptin dhe theksoi nevojën e kësaj strukture në forcimin e sigurisë dhe koordinimit me KFOR-in dhe NATO-n në këtë drejtim.

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

May 20, 2026

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi

May 20, 2026

Mickoski i shqetësuar nga protestat e studentëve për gjuhën shqipe: Nuk...

May 20, 2026

Sveçla themelon grupin punues për propozimin e programit të pensionimit të...

May 20, 2026

Gjenerali amerikan i NATO’s thotë se tërheqja e trupave amerikane nga...

May 20, 2026

Raporti tronditës i BBC nga Agfanistani: Babai i mbytur në borxhe...

Lajme të fundit

Transfere të reja, Kurti e merr në ekip ish-nënkryetaren e LDK-së

THE VICTOR po rikthehet fuqishëm me një super...

Dënohet Milaim Zeka për shmangie nga tatimi

Mickoski i shqetësuar nga protestat e studentëve për...