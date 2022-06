Kurti pas ndeshjes: Nëse Kosova vazhdon të luajë kështu, do t’na duhet një stadium më i madh

“Dardanët” si duket ishin në formë sot, duke fituar dhe dominuar ndeshjen, shkruan lajmi.net.

Ndeshjen nga afër e ka ndjekur edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili pas ndeshjes ka deklaruar se nëse Kosova vazhdon të luajë kështu, do t’na duhet një stadium më i madh.

“Mund të themi që përveq që s’kemi parë ndeshje kaq të bukur, nuk kemi shijuar as fitore kaq të këndshme. Nuk është i mjaftueshëm kapaciteti i stadiumit. Nëse vazhdojnë kështu të luajnë na duhet një stadium më i madh. Loja e sotme ka treguar që Kosova ka ekip të jashtëzakonshëm, i cili nuk do të kënaqet me pjesëmarrje, por me suksese më të mëdha”, tha Kurti në Klan Kosova.

Me këtë fitore Kosova tani shkon në kuotën e gjashtë pikëve në vendin e dytë, tri më pak se Greqia që i prin grupit të 2-të në Ligën C.

Kujtojmë se Kosova do të zhvillojë edhe një ndeshje kundër Greqisë të dielën, ndeshje e cila do të mbahet në Athinë dhe Kosovës i nevojitet patjetër fitorja. /Lajmi.net/