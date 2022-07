Kurti pas kthimit nga deti grek: Kishte pak rëndësi nëse iu duka i rrezitur dikujt

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka përshëndetur votimin në lexim të parë të Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshëm duke thënë se i njëjti do të standardizohet plotësisht në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe se do të rrisë efikasitetin e luftimit të korrupsionit.

Në përgjithësi, Kurti e ka quajtur të suksesshme seancën e sotme ku është miratuar Projekt-kodi i Procedurës Penale dhe Projektligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë.

Ai tha se është e parëndësishme nëse dikujt i është dukur i rrezitur, duke aluduar kështu te shefi i GP të LKD-së, Arben Gashi, që iu referua qëndrimit të gjatë të kryeministrit në Greqi.

“Ishte një seancë e suksesshme në të cilën më së paku kishte rëndësi sa kujt i dukesha i rrezitur unë. Ndërkohë, procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë është një çështje tjetër, dhe konsultimet me partitë opozitare për të sigurisht që duhet të vazhdojnë”, shkroi Kurti.

Postimi i plotë:

Me votimin e sotëm në lexim të parë të Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, ecim bashkë drejt mundësimit të konfiskimit civil (pa dënim) të pasurisë që nuk justifikohet dot. I falenderoj deputetët e Kuvendit për këtë votim me të cilin iniciuam themelimin e një mekanizmi të rëndësishëm me diskrecion për të hetuar pasurinë e të gjithë personave zyrtarë. Me rekomandimet e vlefshme të Komisionit të Venecias, ky Projektligj do të standardizohet plotësisht në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe, po ashtu, do ta rrisë efikasitetin e luftimit të korrupsionit, siç ka qenë zotimi ynë e për të cilin jemi maksimalisht të përkushtuar.

Në seancën e sotme gjithashtu është miratuar Projekt-kodi i Procedurës Penale. Projekt-kodi është hartuar në përputhje me praktikat dhe standardet më të avancuara ndërkombëtare i cili përveç përmirësimit të procedurave penale, do t’i kontribuojë tutje ndjekjes dhe ndëshkimit të rasteve korruptive. Një vëmendje të veçantë i është kushtuar të drejtave të palëve në procedurë, në veçanti të drejtave të palëve të dëmtuara apo viktimave.

Ndërkaq Projektligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë, i miratuar sot, parasheh reformimin e pakos së ligjeve anti-korrupsion dhe avancimin e këtij segmenti të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë, përmes së cilit do të mundësohet krijimi i një klime ku parandalohet dhe luftohet korrupsioni dhe pasurimi i paligjshëm nga këto kategori.

/Lajmi.net/