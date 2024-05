Kurti në Kotorr, takohet me përfaqësuesit e SHBA-së dhe BE-së

Në një shkrim në llogarinë zyrtare në platformën “X”, Kurti ka bërë të ditur se me liderët do të ketë diskutim për Agjendën e Reformës së Planit të Rritjes së BE-së dhe çështjet rajonale.

Po ashtu, do të diskutohet edhe për gjendjen e zbatimit të marrëveshjeve të Procesit të Berlinit.

“Unë jam në Kotorr të Malit të Zi, për takimin e 3-të këtë vit të BB6 mbi Planin e Rritjes së BE-së së bashku me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ne do të diskutojmë përparimin tonë në Agjendën e Reformës së Planit të Rritjes së BE-së dhe çështjet rajonale, duke përfshirë gjendjen e zbatimit të marrëveshjeve që kemi arritur në Procesin e Berlinit”, ka shkruar Kurti.

Në fotografitë që ka publikuar Kurti, shihen edhe ndihmëssekretar amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, James O’Brien, komisioneri Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi, e liderë të tjerë.

I am in Kotor 🇲🇪 for the 3rd meeting this year of the WB6 on the EU Growth Plan alongside 🇪🇺 & 🇺🇸.

We will discuss our progress on the EU Growth Plan Reform Agenda & regional issues, including the state of implementation of the agreements we have reached in the Berlin Process. pic.twitter.com/X3LMKqBSA8

