Kurti me shpresë që të martën zgjidhet presidenti

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka dalë nga seanca e cila po mbahej për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ai shkurtimisht për media tha se ka shpresë që do të zgjidhet presidenti nesër në seancën e thirrur në ora 10:00. “Unë jam përplot shpresë ju e dini, nesër në ora 10:00 vazhdon seanca”, tha Kurti.

27/04/2026 23:42

