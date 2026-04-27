Kurti me shpresë që të martën zgjidhet presidenti
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ka dalë nga seanca e cila po mbahej për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ai shkurtimisht për media tha se ka shpresë që do të zgjidhet presidenti nesër në seancën e thirrur në ora 10:00. “Unë jam përplot shpresë ju e dini, nesër në ora 10:00 vazhdon seanca”, tha Kurti.
