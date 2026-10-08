Kurti mbledh kabinetin qeveritar në një mbledhje elektronike, merret vetëm një vendim

Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti zhvilluan mbledhjen e kabinetit në mënyrë elektronike. Në mbledhjen e qeverisë zhvilloi mbledhjen me vetëm një pikë të vetme të miratuar. “Miratuar vendimin për të kërkuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës për dhënien e autorizimit Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës…

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08/10/2026 16:03

Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti zhvilluan mbledhjen e kabinetit në mënyrë elektronike.

Në mbledhjen e qeverisë zhvilloi mbledhjen me vetëm një pikë të vetme të miratuar.

“Miratuar vendimin për të kërkuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës për dhënien e autorizimit Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes së Kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin për Përmirësim të Pajisjeve Mjekësore dhe Infrastrukturës”./Lajmi.net/

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