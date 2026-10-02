Kurti: Kjo fundjavë vendimtare për marrëveshjen për presidentin

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, është deklaruar sërish për çështjen e presidentit edhe pse shkurtimisht. Kurti deklaroi se kanë filluar komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjidhjen e presidentit të vendit, duke thënë se kjo fundjavë është vendimtare. Kurti ka thënë se synimi është që javën e ardhshme Kosova ta ketë presidentin. “Kemi filluar…

Lajme

02/10/2026 10:30

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, është deklaruar sërish për çështjen e presidentit edhe pse shkurtimisht.

Kurti deklaroi se kanë filluar komunikimet për arritjen e një marrëveshje për zgjidhjen e presidentit të vendit, duke thënë se kjo fundjavë është vendimtare.

Kurti ka thënë se synimi është që javën e ardhshme Kosova ta ketë presidentin.

“Kemi filluar komunikimet dhe natyrisht që kjo fundjavë është vendimtare për të pasur marrëveshje, që javën e ardhshme të kemi president”, deklaroi Kurti./Lajmi.net/

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