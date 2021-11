Kurti kërkon ndihmë nga Norvegjia për “kthimin e trurit” në Kosovë

Kurti po ashtu, siç bëhet me dije në komunikatën e dërguar nga kryeministria, ka kërkuar ndihmën e këtij shteti për “kthimin e trurit” në vend, derisa ka bërë me dije edhe planet e qeverisë.

“Qytetarët duan zhvillim, por edhe drejtësi, prandaj këta indikatorë pozitiv të ekonomisë duhet të shoqërohen me indikatorë pozitiv edhe në drejtësi, e cila duhet të jetë efikase, tha ai.

U bisedua për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe planet e Qeverisë për “kthimin e trurit” (brain gain). Lidhur me këtë, kryeministri e njoftoi znj.Melson për mekanizmin, që do të themelojë Qeveria, ”Fondi i Ekselencës”, për të cilin edhe kërkoi mbështetje”, thuhet në njoftim.

“Në kohën kur i gjithë rajoni po përjeton një fluks të rasteve të reja, Kosova po dëshmon se ka menaxhuar mirë pandeminë, duke ruajtur edhe shëndetin e qytetarëve edhe të ekonomisë, tha kryeministri. Ai i njoftoi me situatën me pandeminë me ç ‘rast theksoi se Kosova mbetet vendi me mesataren më të lartë të vaksinimit në rajon dhe deri tash janë administruar afër 1.6 milion doza të vaksinës”, thuhet tutje.