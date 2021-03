Kurti bisedon me ish-kryeministrin britanik, Gordon Brown

Kurti përmes një cicërime në Twitter ka treguar se Gordon Brown e ka uruar për fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit.

“Sot fola me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Gordon Brown, i cili na uroi për fitoren tonë dhe ofroi mbështetje për planet tona në ekonomi, zhvillim, rritje të vendeve të punës, mjedisin & anti-Covid”, ka njoftuar Kurti.

Sipas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ-ja fituese e zgjedhjeve është Lëvizja Vetëvendosje me 49.95%.

Today I spoke w/ fmr UK PM Gordon Brown @OfficeGSBrown, who congratulated us on our victory & offered support for our plans on econ. development, job growth, environment & anti-Covid. We look forward to keeping in touch w/ Mr Brown as our Govt confronts Kosova’s major challenges. pic.twitter.com/sb5TRPkK5x

— Albin Kurti (@albinkurti) March 9, 2021