Kurti, bashkë me deputetë e ministra të VV-së, të pranishëm në varrimin e babait të Albulena Haxhiut
Sot në orët e para të mëngjesit ka ndërruar jetë babai i kryeparlamentares dhe njëherësh ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu. Në ceremoninë e varrimit pjesëmarrës ishin kryeministri Albin Kurti, së bashku me disa nga deputetët e Vetëvendosjes, ish-presidentja Vjosa Osmani, si dhe dy deputetët e AAK-së, Daut Haradinaj dhe Besnik Tahiri.
