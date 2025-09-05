Ku është mbrojtja e Kosovës? Embolo shënon golin e dytë për Zvicrën

Zvicra e ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Kosovës. Embolo ka realizuar për 2 me 0. Ishte një gabim nga Dellova, i cili nuk e ndali topin që po shkonte drejt sulmuesit zviceran.

05/09/2025 21:16

