Kryetarët e komunave veriore takohen me komandantin e KFOR-it Kryetari i Listes Serbe, Goran Rakiq dhe krytarët e komunave veriore të Kosovës, Milan Radojeviq, Zoran Todiq, Srgjan Vuloviq dhe Dragisha Miloviq, janë takuar sot me komandantin e KFOR-it, Ferenc Kajari. ”Ne jemi të vendosur që si përfaqësues legjitimë të serbëve të punojmë në zgjidhje që do të tejkalojnë tensionet, por për një gjë të…