Kryeministri libanez paralajmëron se nuk do të lejojnë të tërhiqen në luftë
Bota
Kryeministri libanez Nawaf Salam ka thënë se nuk do të pranojë askënd që e tërheq “vendin në aventura që kërcënojnë sigurinë dhe unitetin e tij”, në atë që duket të jetë një mesazh indirekt për Hezbollahun që të mos ndërhyjë në mbështetje të Iranit.
“Në dritën e zhvillimeve të rrezikshme që po zhvillohen në rajon, përsëris apelin tim për të gjithë libanezët që të tregojnë mençuri dhe patriotizëm, duke vendosur interesat e Libanit dhe popullit libanez mbi të gjitha”, tha Salam në një deklaratë në X.
“Ripohoj se nuk do të lejojmë askënd ta tërheqë vendin në aventura që kërcënojnë sigurinë dhe unitetin e tij.”