Krasniqi uron Thaçin për ditëlindje: Dielli do të lind përsëri Kryetari i PDK’së, Memli Krasniqi, ka uruar ish presidentin Hashim Thaçi me rastin e ditëlindjes. Krasniqi ka postuar një fotografi me Thaçin dhe ka shkruar: Urime ditëlindjen, President! Dielli do të lind përsëri! Thaçi sot mbush 56 vjet dhe kjo është ditëlindja e katërt që e feston larg familjes. Ai dha dorëheqje më 5 nëntor…