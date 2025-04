Krasniqi: Kurti sot nuk dha dorëheqje, letra që e dërgoi ai s’ka kurrfarë efekti Opinionisti Albert Krasniqi në “Rubikon me Adriatik Klemendin” tha se Albin Kurti sot nuk dha dorëheqje, duke theksuar se letra që dërgoi ai nuk ka kurrfarë efekti. Krasniqi nënvizoi se mandati në qeveri nuk përfundon me Kuvend jo me datë të zgjedhjes. “Nuk ka përfunduar mandati në qeveri me 23 mars, sepse nuk është kjo…