Krahas tubimeve partitë po i shfrytëzojnë edhe rrjetet sociale për fushatë

Monitorues të fushatës zgjedhore konsiderojnë që partitë politike janë të fokusuara kryesisht në organizimin e tubimeve elektorale me qytetarë për të shpalosur plan-programet e tyre, megjithatë edhe rrjetet sociale, sipas tyre, po përdoren në masë të madhe për të bërë fushatë.

Fushata zgjedhore ka hyrë në javën e dytë dhe partitë politike garuese në zgjedhjet e 9 shkurtit po përdorin çdo mundësi për të qenë më afër me qytetarët, për të ofruar programin e tyre.

Kenan Gashi, nga Rrjeti i OJQ-ve Avonet, për Radio Kosovën tha se këtë vit përveç tubimeve më qytetarët, partitë politike në masë të madhe po zhvillojnë fushatë në rrjetet sociale.

“Është vërejtur dhe është identifikuar zhvillimi i fushatës zgjedhore në rrjetet sociale, për shkak se shikueshmëria është më e madhe dhe kjo e ka kthyer në një formë interesimin e partive politike për të bërë fushatë”, tha ai.

Ndërkaq, Violeta Haxholli, nga Demokracia për Veprim, tha se në këto zgjedhje vërehet një organizim më i mirë i subjekteve politike për sa u përket tubimeve elektorale.

“Për sa u përket tubimeve elektorale që kanë organizuar partitë politike, kanë prirë ato që janë deri 200 pjesëmarrës, ndërkaq, tubimet e vogla me deri 50 pjesëmarrës e përbejnë 22 për qind të aktiviteteve. Kurse tubimet e madhe me mbi 500 pjesëmarrës e kanë përbë 15 për qind të aktiviteteve të subjekteve politike. Tipar dallues i fushatës ka qenë trendi i shpalosjes së njëanshme të plan-programeve pa pasur një komunikim dykahorë me qytetarët”, tha Haxholli.

Haxholli, e cila e ka monitoruar fushatën zgjedhore nga dita e parë, thotë po ashtu se në këtë fushat vërehet përdorimi i gjuhës nxitëse dhe të urrejtjes ndërmjet partive politike.