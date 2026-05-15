KQZ: Nesër tërhiqet shorti për renditjen e partive në fletëvotim
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) nesër do të mbajë tërheqjen e shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026.
Lajmi është konfirmuar për RTK nga zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i cili ka bërë të ditur se procesi i tërheqjes së shortit për caktimin e numrave rendorë të subjekteve politike është planifikuar të zhvillohet më 16 maj.
Një ditë më parë, KQZ ka mbajtur mbledhjen e radhës, ku është certifikuar pjesëmarrja në zgjedhje e katër prej pesë subjekteve të reja politike që kishin aplikuar gjatë periudhës 2–10 maj 2026. Bëhet fjalë për tri koalicione dhe një kandidat të pavarur.
Subjektet e certifikuara janë: Lëvizja Vetëvendosje, Koalicija Vakat, Ashkalitë e Bashkuar, si dhe kandidati i pavarur Esmir Kasi.
Ndërkohë, KQZ ka refuzuar certifikimin e dy subjekteve politike, Složno Pobeđujemo (nismë qytetare) dhe SDA – Stranka Demokratske Akcije, pasi nuk kanë arritur të plotësojnë kriterin ligjor prej 1000 nënshkrimeve të kërkuara për certifikim.
Pas vendimeve të fundit të KQZ-së, në zgjedhjet e 7 qershorit 2026 do të marrin pjesë gjithsej 3 koalicione, 17 parti politike dhe 1 kandidat i pavarur.
Koalicionet pjesëmarrëse janë: LVV, Ashkalitë e Bashkuar dhe Koalicija Vakat.
Ndërsa partitë politike pjesëmarrëse janë: Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), KNRP, PSA, Za Slobodu Pravdu i Opstanak, Srpska Lista, Fjala, Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PREBK), Socijaldemokratska Unija (SDU), Jedinstvena Goranska Partija, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Nova Demokratska Stranka, Partia Liberale Egjiptiane, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK) dhe PSD.
Kandidat i pavarur në këto zgjedhje është Esmir Kasi.