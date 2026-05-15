Mehani lajmërohet pas incidentit të djeshëm: Kur je me gra, nuk sulmohet njeriu
Zyrtari i LVV-së, Hysni Mehani, ka reaguar pas incidentit të raportuar me ish-kryetarin e Skenderajt, Sami Lushtaku, duke deklaruar se është goditur “tinëzisht me telefon” nga Lushtaku.
Mehani tha se nuk e kishte besuar se një gjë e tillë mund të ndodhte, ndërsa theksoi se edhe sipas traditës shqiptare nuk sulmohet një person kur është në shoqëri të grave dhe fëmijëve.
“Sami Lushtaku është ai që më ka goditur me telefon, tinëzisht. S’e kam besu. Le të kthehemi edhe në traditat shqiptare: kur je me gra, nuk sulmohet njeriu. Unë dal me fëmijët e mi edhe me gruen. A do të thotë kjo se s’duhet me dal vetëm për shkak të qëndrimeve të mia?”, deklaroi Mehani në T7
Ai e cilësoi ngjarjen si të papranueshme dhe tha se qëndrimet politike nuk duhet të çojnë në përplasje fizike.