KQZ-ja sot hedh shortin për renditjen e partive në fletëvotim për zgjedhje
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban sot mbledhjen e radhës. Kjo mbledhje vjen në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ajo pritet të fillojë nga ora 13:30, teksa më herët do të hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve.
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban sot mbledhjen e radhës.
Kjo mbledhje vjen në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Ajo pritet të fillojë nga ora 13:30, teksa më herët do të hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve.