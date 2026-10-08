KPK publikon arsyet e shkarkimit të Blerim Isufajt nga posti i Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka publikuar vendimin dhe arsyetimin për shkarkimin e Blerim Isufajt nga pozita e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale. Në vendimin e KPK-së përmenden disa arsye që kanë çuar në largimin e Isufajt nga kjo pozitë. Ndër shkaqet kryesore të renditura në dokument është “keqmenaxhimi i Prokurorisë Speciale”, raporton lajmi.net Në vendim janë…

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08/10/2026 19:55

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka publikuar vendimin dhe arsyetimin për shkarkimin e Blerim Isufajt nga pozita e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale.

Në vendimin e KPK-së përmenden disa arsye që kanë çuar në largimin e Isufajt nga kjo pozitë. Ndër shkaqet kryesore të renditura në dokument është “keqmenaxhimi i Prokurorisë Speciale”, raporton lajmi.net

Në vendim janë listuar këto arsye:

Keqmenaxhimi i Prokurorisë Speciale;

Jokompetenca në ushtrimin e pozitës së Kryeprokurorit;

Dështimi në kryerjen e detyrave të pozitës së Kryeprokurorit;

Mospërmbushja e standardeve të performancës, e vërtetuar përmes vlerësimit të performancës.

Sipas KPK-së, këto rrethana, secila veçmas, përbëjnë shkak për largim nga pozita, në bazë të nenit 22, paragrafit 5 të Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, të ndryshuar dhe plotësuar.

Isufaj ishte shkarkuar nga pozita më 2 tetor.

Ai kishte qenë gjithashtu kandidat për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit, por nuk ishte dekretuar në këtë detyrë nga ish-presidentja Vjosa Osmani./Lajmi.net/

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