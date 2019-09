Kosova U21 pëson humbje në Angli, bën paraqitje dinjitoze

Ndeshja ndërmjet Kosovës U21 dhe Anglisë U21 ishte e vlefshme për grupin 3 të kualifikueseve drejt Euro 2021, dhe i takoi anglezëve, me rezultatin 0:2, raporton lajmi.net.

Golin e parë në këtë takim e realizoi ylli i Manchester City, Phil Foden, i cili shënoi në minutën e 25’ të takimit.

Kosova nuk qëndroi inferiore ndaj Anglisë dhe krijoi edhe rastet e saja. Më i miri ishte ai i Mujës, i cili goditi shtyllën nga afër, në portën e zbrazur.

Edhe për vulën e rezultatit u kujdes Foden, i cili shuajti shpresat e kosovarëve në minutën e 91′ të takimit, për tri pikët e Anglisë.

Pas kësaj ndeshje, Kosova mban pozitën e dytë, me 6 pikë pas tri ndeshjeve, kurse Austria është lidere me po aq pikë, por me një ndeshje më pak, sikur Anglia që mban pozitën 3. /Lajmi.net/