Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë

Ka përfunduar ndeshja mes Rumanisë U21 dhe Kosovës U21. Rezultati përfundimtar i këtij takimi ishte 0 me 0. ‘Dardanët’ e udhëhequr nga trajneri Afrim Tovërlani, marrin një pikë në një transfertë të vështirë. Pas xhirojs së parë, Finlanda U21 kryeson Grupin A me tri pikë falë fitores 7-0 ndaj San Marinos, ndërsa Rumania dhe Kosova…

Sport

05/09/2025 19:48

Ka përfunduar ndeshja mes Rumanisë U21 dhe Kosovës U21.

Rezultati përfundimtar i këtij takimi ishte 0 me 0.

‘Dardanët’ e udhëhequr nga trajneri Afrim Tovërlani, marrin një pikë në një transfertë të vështirë.

Pas xhirojs së parë, Finlanda U21 kryeson Grupin A me tri pikë falë fitores 7-0 ndaj San Marinos, ndërsa Rumania dhe Kosova renditen në vendin e dytë dhe të tretë me nga një pikë.

