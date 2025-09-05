Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë
Ka përfunduar ndeshja mes Rumanisë U21 dhe Kosovës U21. Rezultati përfundimtar i këtij takimi ishte 0 me 0. ‘Dardanët’ e udhëhequr nga trajneri Afrim Tovërlani, marrin një pikë në një transfertë të vështirë. Pas xhirojs së parë, Finlanda U21 kryeson Grupin A me tri pikë falë fitores 7-0 ndaj San Marinos, ndërsa Rumania dhe Kosova…
Sport
Ka përfunduar ndeshja mes Rumanisë U21 dhe Kosovës U21.
Rezultati përfundimtar i këtij takimi ishte 0 me 0.
‘Dardanët’ e udhëhequr nga trajneri Afrim Tovërlani, marrin një pikë në një transfertë të vështirë.
Pas xhirojs së parë, Finlanda U21 kryeson Grupin A me tri pikë falë fitores 7-0 ndaj San Marinos, ndërsa Rumania dhe Kosova renditen në vendin e dytë dhe të tretë me nga një pikë.