Kosova pranon dërgesën e radhës të sistemeve raketore anti-tank OMTAS nga Turqia
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se Kosova ka pranuar sot dërgesën e radhës të sistemeve raketore anti-tank OMTAS, të cilat janë siguruar përmes kontratës me prodhuesin shtetëror turk të armatimit Roketsan.
Sipas Maqedoncit, këto sisteme janë pjesë e marrëveshjes së nënshkruar në dhjetor të vitit 2023 dhe paraqesin një hap të rëndësishëm drejt avancimit të kapaciteteve mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës, transmeton lajmi.net.
OMTAS, i njohur si Orta Menzilli Tanksavar Silah, është një sistem modern raketor anti-tank me rreze të mesme veprimi, i projektuar për të neutralizuar mjete të blinduara moderne, përfshirë tanke me mbrojtje reaktive, si dhe objektiva të fortifikuara ushtarake. Ky sistem rrit ndjeshëm aftësitë operacionale të FSK-së në përballje me skenarë të ndryshëm kërcënimi.
Ministri ka theksuar se shtimi i llojllojshmërisë dhe sasisë së sistemeve anti-tank synon mbulimin e distancave të ndryshme të veprimit dhe përshtatjen me terrene të ndryshme, duke rritur fleksibilitetin dhe gatishmërinë e ushtrisë së Kosovës.
Postimi i plotë i ministrit Ejup Maqedonci:
Rritja e llojllojshmërisë dhe sasisë së sistemeve raketore anti-tank për ushtrinë tonë ka për qëllim mbulimin e distancave të ndryshme të veprimit, terreneve dhe skenarëve të kërcënimit, duke rritur fleksibilitetin operacional./lajmi.net/