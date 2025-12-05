Kosova, nëse kualifikohet në Kupën e Botës, lojën e parë do ta luaj kundër Australisë
Kombëtarja e Kosovës sot ka mësuar kundërshtarët e mundshëm, nëse kualifikohet në Kupën e Botës.
Kosova fillimisht duhet të kaloj “Play-Offin”, kundër Sllovakisë, e pastaj kundër fituesit të ndeshjes Turqi-Rumani, transmeton lajmi.net.
Nëse “Dardanët” i fitojnë dy ndeshjet, atëherë do të jenë në grupin D në Kupën e Botës me ShBA-të, Paraguajin dhe Australinë.
Kosova, nëse kualifikohet, ndeshjen e parë do ta ketë kundër Australisë./lajmi.net/