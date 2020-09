Kosova luan sot me fanella të verdha, me të cilat ka rekord fantastik

Kombëtarja e Kosovës sot nis sezonin e dytë në Ligën e Kombeve, me ndeshjen e Ligës C ndaj Moldavisë në Parma.

Pas shumë problemeve për grumbullimin e lojtarëve shkaku i pandemisë COVID-19, Bernard Challandes do të ketë numër të konsiderueshëm të tyre për ndeshjen e parë ndaj Moldavisë, që luhet sot (e enjte) me fillim nga ora 20:45.

Kjo do të jetë hera e parë që Kosova do të mas forcat me Kombëtaren e Moldavisë.

‘Dardanët’ do të zbresin sonte në fushë me fanella të verdha, me të cilat nuk është mposhtur asnjëherë.

Rezultatet e Kosovës sa herë kanë luajtur me fanella të verdha:

Bullgari 2-3 Kosovë

Mali i Zi 1-1 Kosovë

Maltë 0-5 Kosovë

Ishujt Faroe 1-1 Kosovë

Azerbaixhan 0-0 Kosovë. /Lajmi.net/