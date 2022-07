“Kosova është 10 vjet para Serbisë”, ekonomisti austriak udhëton në të dy vendet dhe bën krahasimin

Fehlinger publikoi një fotografi nga një rrugë në Serbi, ku shkroi se Serbia është 10 vjet prapa Kosovës.

“Kushtet e rrugës në Serbi janë shumë më keq se në Kosovë sot. Isha duke vizituar gjithë ditën në Serbi dhe mund të dëshmoj se Serbia është 10 vjet prapa Kosovës”, ka shkruar Fehlinger.

Ndryshe Fehlinger kishte publikuar ditë më parë një fotografi nga autostradat në Kosovë, ku vlerësoi lart pamjen e tyre./Lajmi.net/

Road conditions in Serbia 🇷🇸 are much worse than in Kosovo 🇽🇰 today! I was driving today all day in Serbia 🇷🇸 and I can testify Serbia is 10 year behind Kosovo 🇽🇰 pic.twitter.com/8cfxBgrsm4

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) July 12, 2022