Konjufca uron 28 Nëntorin, kujton figurat historike dhe sakrificën e familjes Jashari
Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Ministrisë së Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka uruar shqiptarët për 28 Nëntorin, duke kujtuar ngjarjet dhe figurat historike që, sipas tij, dëshmojnë bashkimin e shqiptarëve përtej dallimeve krahinore dhe fetare. Në një postim në Facebook, Konjufca ka rikthyer kujtime nga kremtimet e 28 Nëntorit në Bukuresht, përmes përshkrimeve…
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Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Ministrisë së Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka uruar shqiptarët për 28 Nëntorin, duke kujtuar ngjarjet dhe figurat historike që, sipas tij, dëshmojnë bashkimin e shqiptarëve përtej dallimeve krahinore dhe fetare.
Në një postim në Facebook, Konjufca ka rikthyer kujtime nga kremtimet e 28 Nëntorit në Bukuresht, përmes përshkrimeve të poetit Lasgush Poradeci, si dhe ka kujtuar Kongresin e Manastirit dhe kontributin e figurave si At Gjergj Fishta dhe Hafëz Ibrahim Efendiu.
Ai ka përmendur edhe mësuesin Sali Gjuka nga Peja, i cili ishte njëri nga nënshkruesit e Aktit të Pavarësisë së Shqipërisë më 1912.
Konjufca ka kujtuar gjithashtu komandantin Adem Jashari, i cili lindi më 28 nëntor 1955, si dhe daljen publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës më 28 nëntor 1997.
“Le të na bashkojë gjithnjë 28 Nëntori, ashtu siç i bashkoi flamuri toskë e gegë në Bukuresht, siç i lidhi vetëdija kombëtare myslimanët e të krishterët në Manastir, siç i afroi dashuria për kombin shqiptarët nga Peja në Shkup e deri në Vlorë dhe siç na bashkuan qëndresa e flijimi i familjes Jashari në përpjekjen për të jetuar të lirë nën të njëjtin flamur kombëtar”, ka shkruar Konjufca.
Ai e ka përmbyllur mesazhin me urimin: “Gëzuar 28 Nëntorin, motra e vëllezër shqiptarë!”.