​Kongresmeni republikan Wilson: Serbia nën Vuçiqin po kërcënon stabilitetin e rajonit

Kongresmeni republikan amerikan Joe Wilson ka thënë se nën udhëheqjen e Aleksandar Vuçiqit Serbia është larguar nga sundimi i ligjit dhe është afruar me, “armiqtë e lirisë”. Wilson teksa ka bërë të ditur se bashkë me kongresmenin demokrat William Keating kanë prezantuar “SRBIJA Act”, një nismë dypartiake që adreson zhvillimet politike në Serbi, tha se…

Lajme

27/08/2026 22:35

Kongresmeni republikan amerikan Joe Wilson ka thënë se nën udhëheqjen e Aleksandar Vuçiqit Serbia është larguar nga sundimi i ligjit dhe është afruar me, “armiqtë e lirisë”.

Wilson teksa ka bërë të ditur se bashkë me kongresmenin demokrat William Keating kanë prezantuar “SRBIJA Act”, një nismë dypartiake që adreson zhvillimet politike në Serbi, tha se Vuçiq qëllimshëm është afruar me presidentin rus, Vladimir Putin.

“Nën presidentin Vuçiq, Serbia është larguar qëllimisht gjithnjë e më shumë nga sundimi i ligjit dhe është afruar me armiqtë e lirisë, si krimineli i luftës Putin, Partia Komuniste Kineze dhe regjimi terrorist në Teheran”, ka shkruar Wilson, transmeton KosovaPress.

Ai ka theksuar se protestat e gjera kundër korrupsionit po vazhdojnë në Serbi, ndërsa ka paralajmëruar se qeveria e Vuçiqit po kërcënon stabilitetin e rajonit dhe më gjerë. “Pavarësisht protestave të gjera kundër korrupsionit, qeveria e Vuçiqit kërcënon të destabilizojë rajonin dhe më gjerë. Populli i Serbisë meriton më mirë”, ka deklaruar Wilson. “SRBIJA Act” është paraqitur si nismë dypartiake në Kongresin amerikan, në një kohë kur në Serbi vazhdojnë protestat masive të qytetarëve dhe studentëve kundër korrupsionit dhe qeverisjes së Vuçiqit.

Artikuj të ngjashëm

August 27, 2026

Mot i nxehtë të premten, temperaturat arrijnë deri në 36 gradë Celsius

August 27, 2026

Qorolli: Deri në fundjavën e ardhshme, lajme pozitive për presidentin

August 27, 2026

Haradinaj për verdiktin e 16 shtatorit: Pritjet e mia janë gjithmonë...

August 27, 2026

Lushtaku paralajmëron protesta kundër Kurtit: Qysh ka ardhur me dhunë në...

August 27, 2026

Trumpi jep urdhër që Liqenit të Ontarios t’i bëhet emri Liqeni i Amerikës

August 27, 2026

Nepali nën ujë: Mbi 350 viktima e qindra të zhdukur pas...

Lajme të fundit

Ademi në Monako, pjesë e takimit të nivelit...

Mot i nxehtë të premten, temperaturat arrijnë deri në 36 gradë Celsius

Brian Austin Green rrëfen betejën e rëndë shëndetësore:...

Qorolli: Deri në fundjavën e ardhshme, lajme pozitive për presidentin