Kongresisti amerikan: Investimi i SHBA-ve është votë besimi për të ardhmen e Kosovës

Ndërsa sot kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar këtë marrëveshje në seancën parlamentare, shkruan lajmi.net.

Mes shumë reagimeve për këtë marrëveshje, ka reaguar edhe kongresisti amerikan Ritchie Torres.

Torres ka thënë se ky investim amerikan është një votë besimi për të ardhmen e Kosovës.

“Urime Kosovës për sigurimin e një granti prej 202 milionë dollarësh MCC, themeluar nga Kongresi. Investimi amerikan është një votë besimi për të ardhmen e Kosovës si një demokraci e pavarur dhe e gjallë”, ka thënë Torres. /Lajmi.net/

Congratulations to Kosovo for securing a $202 million grant from @MCCgov, established by Congress.

The American investment is a vote of confidence in the future of Kosovo as an independent and vibrant democracy. https://t.co/nnoKaO7D1P

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) July 28, 2022