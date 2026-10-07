Kongresisti amerikan akuzon Vuçiqin: Po tenton të vjedhë zgjedhjet në Serbi

Kongresisti amerikan, Joe Wilson ka akuzuar pushtetin e Aleksandar Vuçiqit se po përpiqet të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme në Serbi. Në një reagim të tij, Wilson ka pretenduar se “regjimi i Vuçiqit, i mbështetur nga Kina dhe Rusia, po përpiqet të vjedhë zgjedhjet”. Ai u ka bërë thirrje mbështetësve të demokracisë dhe…

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07/10/2026 19:23

Kongresisti amerikan, Joe Wilson ka akuzuar pushtetin e Aleksandar Vuçiqit se po përpiqet të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme në Serbi.

Në një reagim të tij, Wilson ka pretenduar se “regjimi i Vuçiqit, i mbështetur nga Kina dhe Rusia, po përpiqet të vjedhë zgjedhjet”.

Ai u ka bërë thirrje mbështetësve të demokracisë dhe komunitetit ndërkombëtar që ta monitorojnë nga afër procesin zgjedhor dhe të mos i anashkalojnë zhvillimet në Serbi.

“Bota nuk duhet të shikojë nga ana tjetër!”, ka shkruar Wilson në X.

Akuzat e Wilson vijnë në një periudhë të tensionuar politike në Serbi, ku zgjedhjet e 25 tetorit zhvillohen pas muajsh protestash kundër qeverisë.

Vëzhgues ndërkombëtarë kanë ngritur më herët shqetësime për parregullsi në zgjedhjet serbe, ndërsa marrëdhëniet e Beogradit me Moskën dhe Pekinin vazhdojnë të jenë në fokus të kritikave perëndimore.

Wilson kishte shprehur edhe më herët shqetësime për integritetin e zgjedhjeve në Serbi, duke thënë se ekzistojnë indikacione për presione dhe manipulime të mundshme të procesit zgjedhor.

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