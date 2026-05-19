Komunat paguan 126.6 milionë euro vitin e kaluar për vendime gjyqësore dhe përmbarimore
Pagesat e komunave për vendime gjyqësore dhe përmbarimore në vitin 2025 kanë shënuar rritje prej 47% krahasuar me vitin 2024. Sipas Instituti GAP, komunat për vitin e kaluar kanë paguar 126.6 milionë euro. Sipas GAP këto obligime gjyqësore dhe përmbarimore vijnë nga Kontratat kolektive në arsim dhe shëndetësi, vendimi qeveritar i 2008 për pagesë shtesë…
Lajme
Pagesat e komunave për vendime gjyqësore dhe përmbarimore në vitin 2025 kanë shënuar rritje prej 47% krahasuar me vitin 2024.
Sipas Instituti GAP, komunat për vitin e kaluar kanë paguar 126.6 milionë euro.
Sipas GAP këto obligime gjyqësore dhe përmbarimore vijnë nga Kontratat kolektive në arsim dhe shëndetësi, vendimi qeveritar i 2008 për pagesë shtesë bazuar në kualifikim . Kompensime për shujta, transport dhe inflacion për shërbyes civilë ,vonesa në pagesa ndaj furnitorëve,projekte kapitale të dështuara.
Komunat me rritjen më të madhe të pagesave sipas GAP
Prishtina: 10.6M€ → 45.7M€ (+332%) , Leposaviq: 168K€ → 707K€ (+319%), Mamushë: 51K€ → 179K€ (+249%) , Ferizaj: 3.3M€ → 8.2M€ (+153%) , Prizren: 5.6M€ → 12.7M€ (+128%)
Disa komuna arritën të ulin pagesat: Peja -66%, Fushë Kosova -41% , Dragashi -55%.