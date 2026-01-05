Komuna e Deçanit merr vendim: Nga 500 euro personave me sëmundje malinje dhe nga 300 euro lehonave

05/01/2026 14:29

Kryetari i  Deçanit, Bashkim Ramosaj njoftoi sot se ka marrë vendim që të subvencionojnë me 500 euro të gjithë personat që përballen me sëmundje malinje.

Ndërkaq, vendimi tjetër është për nënat lehona, të cilat do të subvencionohen me 300 euro për secilën lindje.

“Do të subvencionojmë me 500 euro të gjithë personat që përballen me sëmundje malinje, si mbështetje morale dhe financiare në periudha të vështira. Do të subvencionojmë me 300 euro çdo nënë lehonë, për secilën lindje, si shenjë përkrahjeje dhe respekti për sakrificën, mundin dhe rolin e tyre të pazëvendësueshëm në familje dhe shoqëri.Këto vendime janë dëshmi e fjalës së mbajtur dhe e përkushtimit tonë për politika sociale në shërbim të qytetarëve”, shkroi Ramosaj.

