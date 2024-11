Kompania amerikane Gallup, e cila merret me sondazhin e opinionit publik, kreu një anketë sociologjike në gusht dhe tetor në lidhje me qëndrimin e shoqërisë ukrainase ndaj luftës. Rezultatet u shpallën javën e kaluar dhe mund të thuhet se tregojnë shenja ndryshimi.

Për herë të parë që nga fillimi i pushtimit rus, 52% e qytetarëve ukrainas mbështesin fillimin e afërt të negociatave për përfundimin e luftës. Nga ana tjetër, 38% e qytetarëve këmbëngulin që vendi të luftojë deri në fitore.

Në vitin 2023, 63% e të anketuarve ishin për vazhdimin e luftës deri në fitore, dhe 27% ishin pro negociatave. Në vitin 2022, ky raport ishte 73% për vazhdimin e luftës deri në fitore dhe 22% pro negociatave.

Të anketuarit nga rajonet lindore të Ukrainës, të prekura nga lufta në kuptimin e plotë, më së paku duan që ajo të vazhdojë – 27%. Në vitin 2022 në të njëjtat rajone kishte deri në 63% për vazhdimin e luftës deri në fitore.

Është domethënëse se në mesin e të anketuarve që janë pro negociatave dhe përfundimit sa më të shpejtë të luftës janë 52% e atyre që e lejojnë mundësinë e lëshimeve territoriale si kusht për përfundimin e luftës dhe 38% nuk pajtohen me këtë.

Sipas sondazhit, 51% e të anketuarve presin që Ukraina të anëtarësohet në NATO brenda dhjetë vjetëve të ardhshme. Një vit më parë, kjo shifër ishte mbi 60%. Në të njëjtën kohë, 22% e të anketuarve besojnë se Ukraina nuk do të pranohet kurrë në NATO, që është afërsisht dy herë më shumë se një vit më parë.

Skepticizmi është gjithashtu në rritje ndaj pranimit në BE. Në periudhën midis 2022 dhe 2023, rreth 73% e qytetarëve ukrainas besonin se vendi do të pranohej në BE në dhjetë vitet e ardhshme. Tani ky numër ka rënë në 61%, dhe 15% besojnë se Ukraina nuk do të pranohet kurrë në BE.

Në shënimet e kompanisë së përmendur thuhet se kthimi i presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë krijon pasiguri për vazhdimin e dhënies së ndihmës ushtarake dhe financiare për Ukrainën.

Sipas disa analistëve ukrainas, frika, dëshpërimi dhe lodhja nga lufta filluan të mbizotërojnë mbi shpresën dhe besimin në fitoren e luftës një vit më parë. Analistët besojnë se ka një tendencë në shoqërinë ukrainase për t’i dhënë fund luftës, pasi problemi më i madh nuk është se forcat ukrainase nuk janë në gjendje të përmirësojnë situatën në front, por frika e përshkallëzimit.

Qytetarët që janë të pakënaqur me politikat e Kievit zgjedhin lloje pasive të protestës, si shmangia e mobilizimit.

Ndryshime të tilla në disponimin e qytetarëve të Ukrainës “zbulojnë” autoriteteve në Kiev një nga argumentet kryesore për refuzimin e çdo opsioni kompromisi për t’i dhënë fund luftës. Deri më tani, teza kryesore ka qenë se shumica e ukrainasve janë kundër opsioneve të tilla dhe se ata janë në favor të “luftës deri në fitore”.

Hulumtim i ri deri diku e hedh poshtë atë tezë. Kështu, autoritetet ukrainase nuk mund të vazhdojnë t’i referohen “unitetit të qytetarëve” kur është e sigurt se ka pikëpamje të ndryshme për zgjidhjen e luftës brenda shoqërisë. Se si kjo do të ndikojë në zhvillimin e mëtejshëm të situatës, mbetet për t’u parë.