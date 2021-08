Komiteti për Punë të Jashtme i Senatit amerikan: Jemi falendërues për Shqipërinë e Kosovën

Ky Komitet i quan shtete mike Kosovën e Shqipërinë, duke shprehur mirënjohje për strehimin e afganëve.

“Në kohën e trazirave dhe kaosit të tërheqjes së ShBA-së nga Afganistani, ne u jemi shumë mirënjohës miqve si Shqipëria e Kosova, që u pajtuan për të ofruar strehim të sigurt të përkohshëm për afganët e ndjeshëm, përfshirë ata me viza speciale imigruese”, thuhet në postimin e tyre në Twitter.

Kryengritësit talebanë filluan të hyjnë të dielën në Kabul, kryeqytetin e Afganistanit. Pasi forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara tërhoqën pjesën më të madhe të trupave të tyre muajin e fundit, fushata e talebanëve u përshpejtua meqë mbrojtja e ushtrisë afgane, ra.

Sipas BBC edhe pse Kabuli tashmë është mbushur me ushtarë, jeta vijon e qetë dhe shumë njerëz nuk ndihen të shqetësuar.

Amid the turmoil and chaos of the U.S. withdrawal from #Afghanistan, we are so grateful to friends like #Albania and #Kosovo for agreeing to provide temporary safe-haven to vulnerable Afghans, including SIVs.

— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) August 16, 2021