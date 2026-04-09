Kombëtarja e Kosovës në futsall fiton 11-0 ndaj Gjibraltarit
Të besuarit e përzgjedhësit Agon Ramadani dominuan plotësisht takimin nga fillimi deri në fund, ndërsa pjesa e parë u mbyll me epërsi të thellë 7-0.
Në këtë ndeshje u dallua Drilon Maxharraj, i cili realizoi katër gola, ndërsa Shefki Kameri kontribuoi me dy realizime.
Në listën e golashënuesve u regjistruan edhe Ramadan Alaj, Drilon Haxhijaj, Shqipërim Imeri dhe Yll Mazreku, ndërsa një gol erdhi si autogol nga kundërshtari.
Gjatë takimit, përzgjedhësi Ramadani iu dha hapësirë të gjithë lojtarëve, të cilët shfrytëzuan minutat për të treguar formë të mirë dhe për të kontribuar në këtë fitore të rëndësishme.
Kosova do ta zhvillojë ndeshjen e radhës nesër (e premte), ku do të përballet me Austrinë.