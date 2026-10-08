​Komandanti i FSK-së dekoroi pjesëtarët që përfaqësuan FSK në garën “Ushtari më i mirë”

Gjenerallejtënant Bashkim Jashari priti sot në takim pjesëtarët e FSK-së të cilët ishin pjesë e garës “Ushtari më i mirë” në Ajova të SHBA-së. Pjesëtarët e FSK-së u renditën në vendin e dytë në këtë garë, duke dëshmuar nivel të lartë të përgatitjes profesionale, fizike dhe ushtarake. Me këtë rast, komandanti i FSK-së i dekoroi…

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08/10/2026 16:00

Gjenerallejtënant Bashkim Jashari priti sot në takim pjesëtarët e FSK-së të cilët ishin pjesë e garës “Ushtari më i mirë” në Ajova të SHBA-së.

Pjesëtarët e FSK-së u renditën në vendin e dytë në këtë garë, duke dëshmuar nivel të lartë të përgatitjes profesionale, fizike dhe ushtarake.

Me këtë rast, komandanti i FSK-së i dekoroi pjesëtarët me medalje për rezultate të larta, në shenjë vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe suksesin e treguar gjatë garës.

Suksesi i tyre përbën një vlerë të shtuar për FSK-në dhe dëshmi të përgatitjes së vazhdueshme të pjesëtarëve të saj sipas standardeve më të larta ushtarake.

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