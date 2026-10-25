Kolonë e gjatë në Bërnjak, qytetarë nga veriu nisen drejt vendvotimeve në Serbi
Kolonë e gjatë automjetesh është krijuar në pikën kufitare të Bërnjakut. Sipas mediave lokale në Veri, qytetarë serbë janë nisur drejt vendvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi. Sipas raportimeve, kolona e automjeteve arrin në disa qindra metra. Votimi për zgjedhjet parlamentare në Serbi është planifikuar të zhvilohet nga ora 07:00 deri në orën…
Lajme
Kolonë e gjatë automjetesh është krijuar në pikën kufitare të Bërnjakut. Sipas mediave lokale në Veri, qytetarë serbë janë nisur drejt vendvotimeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi.
Sipas raportimeve, kolona e automjeteve arrin në disa qindra metra.
Votimi për zgjedhjet parlamentare në Serbi është planifikuar të zhvilohet nga ora 07:00 deri në orën 20:00.
Për qytetarë serbë nga komunat e Kosovës janë caktuar vendvotime në disa qytete të Serbisë, përfshirë Rashkën, Vranjën, Kurshumlinë dhe Tutinin.
Kosova nuk e lejon organizimin e zgjedhjeve të Serbisë që nga viti 2023.