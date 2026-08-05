Kolona në dy pika kufitare, në të tjerat kalim i lehtë
Sipas të dhënave të fundit për fluksin në pikat e kalimit kufitar, pritje më të gjata janë regjistruar vetëm në dy pika. Në Dheu i Bardhë, për dalje nga Kosova, pritjet arrijnë deri në 35–40 minuta, me kolonë rreth 350 metra. Ndërsa në Merdarë, për dalje, udhëtarët po përballen me pritje deri në 15–20 minuta,…
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Sipas të dhënave të fundit për fluksin në pikat e kalimit kufitar, pritje më të gjata janë regjistruar vetëm në dy pika.
Në Dheu i Bardhë, për dalje nga Kosova, pritjet arrijnë deri në 35–40 minuta, me kolonë rreth 350 metra.
Ndërsa në Merdarë, për dalje, udhëtarët po përballen me pritje deri në 15–20 minuta, me kolonë rreth 150 metra.
Në pikat tjera kufitare, qarkullimi raportohet të jetë më i lehtë, me pritje kryesisht nga 3 deri në 10 minuta dhe pa kolona të theksuara.
Të dhënat janë publikuar nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar.