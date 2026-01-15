Klopp po e konsideron seriozisht të marrë drejtimin e Real Madridit

Real Madrid po konsideron tashmë planet e tyre për verën, vetëm disa ditë pas emërimit të Alvaro Arbeloas në këtë pozicion. Duket se ish-trajneri i Castillas po shihet aktualisht si një opsion i përkohshëm. Kur u pyet për këtë saktësisht, Arbeloa tha se do të qëndrojë aty aq gjatë sa Real Madrid e dëshiron, por…

Sport

15/01/2026 13:04

Real Madrid po konsideron tashmë planet e tyre për verën, vetëm disa ditë pas emërimit të Alvaro Arbeloas në këtë pozicion.

Duket se ish-trajneri i Castillas po shihet aktualisht si një opsion i përkohshëm. Kur u pyet për këtë saktësisht, Arbeloa tha se do të qëndrojë aty aq gjatë sa Real Madrid e dëshiron, por nuk mundi të jepte një përgjigje përfundimtare.

Ditën tjetër u raportua se ‘Los Blancos’ po shikonin trajnerë të tjerë për të marrë drejtimin në verë, duke sugjeruar se ata nuk e shohin Arbeloan si një zgjidhje të përhershme.

Megjithatë, është vetëm logjike që Real Madrid të vlerësojë opsionet e tij pas shkarkimit të Xabi Alonsos.

Një emër që lidhej me Real Madrid para se të emërohej Alonso është Jurgen Klopp. Ish-trajneri i Liverpoolit u tërhoq nga futbolli pas largimit nga ‘Anfield’ dhe aktualisht është shef te Red Bull.

Florian Plettenberg i Sky Sports ka raportuar se Klopp ‘po konsideron seriozisht’ një rikthim në stol nëse Real Madrid do të bëjë një ofertë të vërtetë për të.

Plettenberg shton se Klopp është i lumtur te Red Bull, por Real Madrid e ka ‘fascionuar gjithmonë’.

Ky është një nga dy pozicionet për të cilat ai mund të dalë nga pensioni, së bashku me drejtimin e kombëtares së Gjermanisë, nëse gjithçka i përkon pritshmërive të tij.

Klopp komentoi pas shkarkimit të Alonsos se lidhjet me të ishin ‘çështje që nuk kishin të bënin me të’, duke e minimizuar idenë se mund të shkonte në ‘Bernabeu’.

