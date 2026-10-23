Klinaku: Kthimit të Ligjit për Specialen i gëzohen VV-ja, LDK-ja dhe disa nga PDK-ja

Faton Klinaku nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka thënë se zhvillimet rreth Ligjit për Gjykatën Speciale kanë ndikuar edhe në dorëheqjen e ish-kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza. Në një deklarim për KosovaLive, Klinaku ka vlerësuar se nga rikthimi i këtij ligji në Kuvend do të gëzohen Lëvizja…

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23/10/2026 13:31

Faton Klinaku nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) ka thënë se zhvillimet rreth Ligjit për Gjykatën Speciale kanë ndikuar edhe në dorëheqjen e ish-kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza.

Në një deklarim për KosovaLive, Klinaku ka vlerësuar se nga rikthimi i këtij ligji në Kuvend do të gëzohen Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe disa përfaqësues të PDK-së.

Ai ka thënë se nuk e di se kush po merret me çështjen e rikthimit të ligjit në Kuvend.

Sipas Klinakut, Aleanca është e vetmja parti që po reagon lidhur me këtë çështje.

Ai ka theksuar se e vetmja kjo parti, po e kundërshton rikthimin e Ligjit për Specialen në Kuvend, si dhe ndryshimin e tij.

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